Così Conte batte Salvini e Meloni sui social (c’entra Casalino) (Di giovedì 30 settembre 2021) La politica ai tempi dei social. A pochi giorni dalle elezioni amministrative in alcune fra le più importanti città italiane, e all’indomani del “caso Morisi”, l’analisi dei flussi social dei politici, quantomeno di quelli più in vista, potrebbe essere un termometro utile per capire l’orientamento e il gradimento degli utenti. Dunque, degli elettori. Lo studio effettuato tramite Human, la piattaforma di web e social listening realizzata interamente da sviluppatori italiani con algoritmo italiano, di proprietà di Spin Factor, fotografa una situazione che vede Giuseppe Conte con performance social nettamente superiori a quelle di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Peraltro, l’ex premier raggiunge queste vette di popolarità senza sborsare un centesimo. A fronte di un ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 settembre 2021) La politica ai tempi dei. A pochi giorni dalle elezioni amministrative in alcune fra le più importanti città italiane, e all’indomani del “caso Morisi”, l’analisi dei flussidei politici, quantomeno di quelli più in vista, potrebbe essere un termometro utile per capire l’orientamento e il gradimento degli utenti. Dunque, degli elettori. Lo studio effettuato tramite Human, la piattaforma di web elistening realizzata interamente da sviluppatori italiani con algoritmo italiano, di proprietà di Spin Factor, fotografa una situazione che vede Giuseppecon performancenettamente superiori a quelle di Matteoe Giorgia. Peraltro, l’ex premier raggiunge queste vette di popolarità senza sborsare un centesimo. A fronte di un ...

SkySport : ??? Conte: 'Ecco perché ho sempre voluto Lukaku' ? Antonio Conte racconta Romelu Lukaku negli studi di Sky Sport: l'… - CarloCalenda : L’accordo è chiaro. 5S a supporto di Gualtieri al ballottaggio e in Giunta. PD a supporto di Conte per portarlo in… - F_DUva : I dpcm emanati da @GiuseppeConteIT per il contrasto del ##Covid sono legittimi. A dirlo, oggi, la Corte costituzion… - formichenews : Così #Conte batte #Salvini e #Meloni sui social (c’entra #Casalino). L'articolo di @DibisceglieFede ?? ??… - sghi29 : RT @Axen0s: A un certo punto cari vedovi di Conte e/o veri sinistri dovete scegliere: o siete manettari o siete garantisti. Non potete esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Conte La geopolitica dei comizi finali a Roma, a caccia dell'ultimo voto ...fatta con l'avversario dicendo che era passata a San Basilio prima di rientrare a casa e così ha ... si allontana dalle periferie e sceglie la Bocca della Verità accompagnata da Giuseppe Conte e dal ...

Lega, Bordoni: taglio bollette ultima presa in giro Raggi ai romani Così il consigliere capitolino e candidato della Lega alle comunali, Davide Bordoni. "Il movimento ... alla retorica di Raggi e di Giuseppe Conte, tante promesse salvo poi governare senza decidere, ...

