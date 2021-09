Claudia Koll fa una rivelazione choc | “Satana mi ha aggredita fisicamente | mi è salito sul corpo” VIDEO

Advertising

salvatoregiarr6 : RT @CiaoKarol: Claudia Koll. La testimonianza: ‘Il Signore guarisce le ferite del corpo e dell’anima’: Una bellissima intervista alla famos… - CiaoKarol : Claudia Koll. La testimonianza: ‘Il Signore guarisce le ferite del corpo e dell’anima’: Una bellissima intervista a… - infoitcultura : Ti Sento: Claudia Koll protagonista della terza puntata - infoitcultura : Claudia Koll, racconto choc in tv: 'Il diavolo mi ha aggredita fisicamente' - infoitcultura : Claudia Koll, il racconto da brividi: 'Sono stata aggredita fisicamente' -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Koll

"AGGREDITA FISICAMENTE DAL DIAVOLO"/ "Ho pensato di farmi suora" La seconda storia è incentrata su due sposi, il cui rapporto si infrange nel momento in cui il loro figlio uccide una ...ha pensato di farsi suora . Lo ha ammesso lei stessa nella puntata del programma 'Ti sento' di Pieluigi Diaco : 'Ci ho pensato. E' difficile prendere una decisione di questo tipo perché ...E in quel momento io penso sia stato Dio stesso ad aiutarmi”. Claudia Koll spiega cosa le è successo, cosa l’ha spinta a convertirsi. Adesso Claudia Koll è tornata a parlare, raccontando altri dettagl ...Claudia Koll, l’aggressione subita. La vita di Claudia Koll è cambiata repentinamente circa nel 2000, quando si è riavvicinata a Dio. Dopo essersi allontanata per un po’ dagli schermi, ultimamente è t ...