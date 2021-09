Boxe: Daniele Scardina e Devis Boschiero protagonisti nella Milano Boxing Night, in palio due Intercontinentali WBO (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Allianz Cloud di Milano, già nota come PalaLido, ospita domani sera una nuova edizione della Milano Boxing Night. Il team organizzativo è sempre quello composto dall’OPI Since 82 e dalla Matchroom Boxing, che hanno ormai esperienza da vendere in questo contesto che, peraltro, vedrà anche una buona cornice di pubblico sulle tribune. Guarda la Milano Boxing Night live su DAZN. Attiva ora Ci sono due titoli di rilevante importanza in palio, ed entrambi sono Intercontinentali WBO. Nel clou (pesi supermedi) Daniele Scardina intende respingere l’assalto del tedesco Jurgen Doberstein, pugile dalla carriera già particolarmente ricca e con un record di 26-4-1 contro il 19-5 di “King Toretto”. ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Allianz Cloud di, già nota come PalaLido, ospita domani sera una nuova edizione della. Il team organizzativo è sempre quello composto dall’OPI Since 82 e dalla Matchroom, che hanno ormai esperienza da vendere in questo contesto che, peraltro, vedrà anche una buona cornice di pubblico sulle tribune. Guarda lalive su DAZN. Attiva ora Ci sono due titoli di rilevante importanza in, ed entrambi sonoWBO. Nel clou (pesi supermedi)intende respingere l’assalto del tedesco Jurgen Doberstein, pugile dalla carriera già particolarmente ricca e con un record di 26-4-1 contro il 19-5 di “King Toretto”. ...

