Borse europee toniche. Focus sui dati macro (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. La giornata è ricca di dati macroeconomici. Per quanto riguarda l'Italia, a settembre l'inflazione annua è salita del 2,6% (leggermente più delle attese), mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile ad agosto (ci si aspettava un leggero calo). L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,21%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,48%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,81%. Tra i listini europei sostanzialmente invariato ...

