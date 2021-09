Advertising

ForexOnlineMeIt : Borsa | Europa instabile in attesa Wall Street | Milano - 0 | 14% - Zazoom - fisco24_info : Borsa: Europa chiude in calo, Francoforte -0,7%: Londra -0,3% e Parigi -0,6% con i timori per l'inflazione - DividendProfit : Borsa: Europa debole con prezzi e dati macro, Milano -0,6% – Economia - zazoomblog : Borsa: Europa debole con prezzi e dati macro Milano - 06% - #Borsa: #Europa #debole #prezzi #macro - fisco24_info : Borsa: Europa debole con prezzi e dati macro, Milano -0,6%: Giù utility e titoli turismo. Male Tim ed Enel, bene Me… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Agenzia ANSA

Chiusura in calo per le principali Borse europee che risentono del clima di incertezza alimentato dai dati sull'inflazione, in forte crescita nel Vecchio Continente, e da alcuni dati macro deludenti, ...ITALIANA OGGI/ Chiusura a - 0,21%, Recordati a +2,63% (30 settembre 2021) La formula di ... SPY FINANZA/ Il tweet che svela il suicidio energetico dell'Piazza Affari è scivolata in territorio negativo nel corso della seduta dopo un buon avvio. FTSE MIB -0,21%, FTSE Italia All-Share -0,15%, FTSE Italia Mid Cap +0,41%, il FTSE Ita ...Da inizio anno Piazza Affari in rialzo del 15,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Per Piazza Affari la performance negativa di settembre non e' la peggiore dell'anno, visto che gennaio e apr ...