Balsamo: da prossimo sindaco ci aspettiamo competenza (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Dopo la pandemia, che ha mostrato da una parte quanto la famiglia possa essere una risorsa per tutto il Paese, dall’altra ha messo in ginocchio tante famiglie travolte dall’emergenza occupazionale, economica e sociale, quello che le famiglie chiedono adesso è di poter essere ascoltate e sostenute”, dichiara Alessandra Balsamo, Presidente Forum Associazioni Familiari del Lazio. “Alle famiglie di Roma serve un sindaco animato da una cultura della competenza e dell’ascolto, che sappia partire dalle problematiche e dai bisogni reali delle famiglie al fine di adottare strumenti, progettualità, incentivi per predisporre interventi su misura per limitare le disuguaglianze sociali.” “È necessario dotare le famiglie di risorse esterne, non solo intese come incentivi di carattere economico, ma soprattutto di Servizi di supporto alla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Dopo la pandemia, che ha mostrato da una parte quanto la famiglia possa essere una risorsa per tutto il Paese, dall’altra ha messo in ginocchio tante famiglie travolte dall’emergenza occupazionale, economica e sociale, quello che le famiglie chiedono adesso è di poter essere ascoltate e sostenute”, dichiara Alessandra, Presidente Forum Associazioni Familiari del Lazio. “Alle famiglie di Roma serve unanimato da una cultura dellae dell’ascolto, che sappia partire dalle problematiche e dai bisogni reali delle famiglie al fine di adottare strumenti, progettualità, incentivi per predisporre interventi su misura per limitare le disuguaglianze sociali.” “È necessario dotare le famiglie di risorse esterne, non solo intese come incentivi di carattere economico, ma soprattutto di Servizi di supporto alla ...

Advertising

Marco94607833 : RT @magnigiancarlo3: Pensavo che sino alle medaglie del prossimo sci alpino non sarebbe successo più di salire il podio e invece, teli lì q… - Occe64 : RT @magnigiancarlo3: Pensavo che sino alle medaglie del prossimo sci alpino non sarebbe successo più di salire il podio e invece, teli lì q… - virgiliopaolo : RT @magnigiancarlo3: Pensavo che sino alle medaglie del prossimo sci alpino non sarebbe successo più di salire il podio e invece, teli lì q… - silvanapanigall : RT @magnigiancarlo3: Pensavo che sino alle medaglie del prossimo sci alpino non sarebbe successo più di salire il podio e invece, teli lì q… - BomprezziMarco : RT @magnigiancarlo3: Pensavo che sino alle medaglie del prossimo sci alpino non sarebbe successo più di salire il podio e invece, teli lì q… -