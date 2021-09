Atalanta | Champions da top class | prova di forza e Ronaldo insegue

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 settembre 2021) Da ricordare. La prima vittoria ina Bergamo, firmata anche dal primo calciatore italiano, in un’che è ormai una multinazionale. E però ha anche due campioni d’Europa con la maglia azzurra e non a caso, perché capitan Toloi dà ancora l’esempio, testa e cuore, poi c’è un certo Pessina che un anno fa qui doveva conquistarsi il posto e ora è una certezza anche per la Nazionale. Intanto ce lo teniamo stretto noi e chissà cosa scriverà stavolta nel suo ‘diario di bordo’, come quello tenuto durante gli Europei: Matteo puntuale meglio di uno svizzero arriva sul pallone offerto da uno Zapata impressionante. Se non fa gol è uomo assist, ma il carroarmato Duvàn è sempre una garanzia. Così, ridendo e scherzando, l’si ritrova già in testa al girone F di, dopo due giornate, aspettando il doppio ...