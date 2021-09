Arbitraggio in Milan - Atletico, i rossoneri si muovono con la UEFA (Di giovedì 30 settembre 2021) ... la UEFA potrebbe fermare Cakir Milan - Atletico Madrid, Cakir © Getty ImagesSecondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan presenterà una protesta formale alla UEFA nei confronti di ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 settembre 2021) ... lapotrebbe fermare CakirMadrid, Cakir © Getty ImagesSecondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', ilpresenterà una protesta formale allanei confronti di ...

Advertising

AntoVitiello : Incredibile per il #Milan perdere una partita così. Prestazione da grande squadra, ma prima il rosso a Kessie e poi… - capuanogio : ?? Il #Milan vuole mandare una protesta formale alla #UEFA per l'arbitraggio di #Cakir in #MilanAtleticoMadrid. L'a… - SamueleEsse : RT @calciomercatoit: ???? #Milan pronto a presentare una protesta formale alla #UEFA per l'arbitraggio contro l'#AtleticoMadrid: ecco cosa r… - calciomercatoit : ???? #Milan pronto a presentare una protesta formale alla #UEFA per l'arbitraggio contro l'#AtleticoMadrid: ecco cos… - sportli26181512 : Milan, Tuttosport: 'Scaroni e Singer tra rabbia e ironia': Il Milan non ha gradito l’arbitraggio di Cakir nel match… -