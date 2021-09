Alitalia, Ita sceglie Airbus come partner strategico (Di giovedì 30 settembre 2021) Ita ha scelto Airbus come partner strategico per la flotta della compagnia. Ita ha firmato i Memorandum of Understanding con Airbus per l’acquisto di 28 nuovi aeromobili: 10 Airbus A330neo per i collegamenti di lungo raggio, 7 esemplari della famiglia di aerei regional Airbus A220 e 11 velivoli della famiglia A320neo (le consegne di questi ultimi aerei sono previste dopo il completamento del Business Plan). Ita ha inoltre firmato un accordo con la società Air Lease Corporation per la fornitura in leasing di altri 31 aerei Airbus di nuova generazione fra velivoli di lungo, medio e breve raggio. Ad annunciarlo è Ita in una nota. Complessivamente, Ita acquisirà in leasing nell’arco di piano 56 nuovi aerei Airbus (13 di lungo raggio, fra ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Ita ha sceltoper la flotta della compagnia. Ita ha firmato i Memorandum of Understanding conper l’acquisto di 28 nuovi aeromobili: 10A330neo per i collegamenti di lungo raggio, 7 esemplari della famiglia di aerei regionalA220 e 11 velivoli della famiglia A320neo (le consegne di questi ultimi aerei sono previste dopo il completamento del Business Plan). Ita ha inoltre firmato un accordo con la società Air Lease Corporation per la fornitura in leasing di altri 31 aereidi nuova generazione fra velivoli di lungo, medio e breve raggio. Ad annunciarlo è Ita in una nota. Complessivamente, Ita acquisirà in leasing nell’arco di piano 56 nuovi aerei(13 di lungo raggio, fra ...

