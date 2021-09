Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021)DEL 29 SETTEMBREORE 7:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E IL RACCORDO IN ENTRATA A. DECISAMENTE TRAFFICATA LA ZONA DI COLLEVERDE, ABBIAMO INFATTI CODE IN VIA NOMENTANA, SULLA NOMENTANA BIS E VIA PALOMBARESE. DIAMO UNO SGUARDO AL ...