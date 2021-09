Tunisia: prima volta una donna chiamata a formare governo. Opposizioni: solo fumo (Di mercoledì 29 settembre 2021) la prima volta nella storia di uno stato arabo che una donna ottiene l'incarico di premier. Bouden Romdhane, 63 anni, è docente universitaria. Per le Opposizioni il suo incarico è solo una mossa ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 settembre 2021) lanella storia di uno stato arabo che unaottiene l'incarico di premier. Bouden Romdhane, 63 anni, è docente universitaria. Per leil suo incarico èuna mossa ...

