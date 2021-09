Tommaso Eletti | confessione scottante su Soleil

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 29 settembre 2021)fa unasu. Il concorrente è stato il primo ad esser eliminato all’interno della casa del Grande Fratello. Ospite di Casa Chi, condotto da Rosalinda Cannavò, l’ex gieffino ed ex di Temptation Island ha raccontato sulla sua eliminazione: “Un po’ me l’aspettavo di essere eliminato dato che so quanta gente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip 6, un concorrente vuole abbandonare. Per un altro vip arriva il momento di intense confessioni Gf Vip 6, dure parole di Sophie contro l’ex Matteo. La reazione di Ranieri Gf Vip 6, le anticipazioni della quarta puntata tra nuovi amori e nuove discussioni Novità caso Carta: aggiornamenti Anticipazioni Uomini e Donne, dama ...