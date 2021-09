Tifoso morto prima di Inter - Napoli: confermata condanna a 4 anni per ultrà napoletano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano - È stata confermata dalla Corte d'Assise d'appello di Milano la condanna a 4 anni per omicidio stradale per Fabio Manduca , l'ultrà napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto e ucciso ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano - È statadalla Corte d'Assise d'appello di Milano laa 4per omicidio stradale per Fabio Manduca , l'arrestato nel 2019 per aver travolto e ucciso ...

