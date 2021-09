"Ti uccidono": No Vax italiano convince paziente irlandese a farsi dimettere, lui esce e muore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fa discutere in Irlanda la notizia, che ha portato all’apertura di un’indagine da parte della polizia, di un No Vax italiano che ha incoraggiato un 67enne malato di Covid a lasciare l’ospedale presso cui era ricoverato. L’uomo, abbandonate le cure, è deceduto dopo alcuni giorni. L’italiano è citato dalle testate irlandesi come Antonio Mureddu, proprietario di un ristorante a Headford, nella contea di Galway. Nel suo passato, dicono ancora i media irlandesi, esperienze di attivismo di estrema destra e, più di recente, adesione a gruppi che negano il Covid e che si oppongono alla vaccinazione. Il 14 settembre Mureddu ha fatto ingresso al Letterkenny University Hospital con l’obiettivo di riportare a casa Joe McCarron, ex dj suo conoscente di 67 anni ospedalizzato dopo aver contratto il virus. Riprendendo la scena con lo smartphone, Mureddu ha convinto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fa discutere in Irlanda la notizia, che ha portato all’apertura di un’indagine da parte della polizia, di un No Vaxche ha incoraggiato un 67enne malato di Covid a lasciare l’ospedale presso cui era ricoverato. L’uomo, abbandonate le cure, è deceduto dopo alcuni giorni. L’è citato dalle testate irlandesi come Antonio Mureddu, proprietario di un ristorante a Headford, nella contea di Galway. Nel suo passato, dicono ancora i media irlandesi, esperienze di attivismo di estrema destra e, più di recente, adesione a gruppi che negano il Covid e che si oppongono alla vaccinazione. Il 14 settembre Mureddu ha fatto ingresso al Letterkenny University Hospital con l’obiettivo di riportare a casa Joe McCarron, ex dj suo conoscente di 67 anni ospedalizzato dopo aver contratto il virus. Riprendendo la scena con lo smartphone, Mureddu ha convinto ...

