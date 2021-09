Tegola Atalanta: un titolare lascia il campo in lacrime (Di mercoledì 29 settembre 2021) Brutte notizie in casa Atalanta durante il match di Champions League contro lo Young Boys. La squadra di Gasperini ha infatti perso Gosens per infortunio dopo pochi minuti di gioco. Il calciatore tedesco si è accasciato al suolo toccandosi il flessore e scoppiando in lacrime. Gosens infortunio Atalanta Il tecnico dell'Atalanta ha subito sostituito il numero 8 dell'Atalanta scegliendo Maehle al suo posto. Seguiranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime ore in merito a Gosens, anche se le prime impressioni non sembrano affatto essere buone. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Brutte notizie in casadurante il match di Champions League contro lo Young Boys. La squadra di Gasperini ha infatti perso Gosens per infortunio dopo pochi minuti di gioco. Il calciatore tedesco si è accasciato al suolo toccandosi il flessore e scoppiando in. Gosens infortunioIl tecnico dell'ha subito sostituito il numero 8 dell'scegliendo Maehle al suo posto. Seguiranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime ore in merito a Gosens, anche se le prime impressioni non sembrano affatto essere buone.

Advertising

CalcioWeb : #AtalantaYoungBoys: tegola per #Gasperini: l'infortunio di #Gosens è preoccupante - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Problemi al ginocchio sinistro per #Florenzi che sarà costretto a saltare i prossimi impegni tra club e Nazionale https:… - infoitsport : Brutte notizie per Pioli | Un’altra tegola: salta l’Atalanta - infoitsport : Milan, tegola Florenzi: salta Atalanta e Nazionale - CalcioPillole : Problemi al ginocchio sinistro per #Florenzi che sarà costretto a saltare i prossimi impegni tra club e Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola Atalanta Milan, dopo la beffa Champions l'infortunio: tegola per Pioli Il danese, non al top della forma, si è allenato con il gruppo, a differenza invece d i Zlatan Ibrahimovic , che continua il suo lavoro personalizzato e che contro l'Atalanta non ci sarà. Lo svedese ...

Brutte notizie per Pioli - Un'altra tegola: salta l'Atalanta Il Milan è reduce dal KO con tanto di amaro in bocca contro l'Atletico Madrid in Champions che ha lasciato strascichi anche a livello fisico Stefano Pioli © Getty ImagesIl pubblico di San Siro ha ...

Tegola Atalanta: un titolare lascia il campo in lacrime SpazioNapoli Atalanta-Young Boys, brutto infortunio per Gosens: il problema sembra grave Si sta giocando la partita tra Atalanta e Young Boys, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio contro il Villarreal e ...

Atalanta, grave infortunio per Gosens Tegola per l'Atalanta: grave infortunio per Gosens. Il difensore tedesco è stato costretto a uscire dal campo dopo appena 10' di gioco del match di Champions League contro lo Young Boys.

Il danese, non al top della forma, si è allenato con il gruppo, a differenza invece d i Zlatan Ibrahimovic , che continua il suo lavoro personalizzato e che contro l'non ci sarà. Lo svedese ...Il Milan è reduce dal KO con tanto di amaro in bocca contro l'Atletico Madrid in Champions che ha lasciato strascichi anche a livello fisico Stefano Pioli © Getty ImagesIl pubblico di San Siro ha ...Si sta giocando la partita tra Atalanta e Young Boys, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio contro il Villarreal e ...Tegola per l'Atalanta: grave infortunio per Gosens. Il difensore tedesco è stato costretto a uscire dal campo dopo appena 10' di gioco del match di Champions League contro lo Young Boys.