Striscione di contestazione a Bologna | “Vergognatevi tutti”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) A Casteldebole, centro di allenamento del, è stato esposto dai tifosi unodinei confronti della squadra allenata da Mihajlovic. Si legge: “, nessuno escluso tranne Joey Saputo”. I tifosi del club emiliano si stanno facendo sentire con il club alla luce degli ultimi risultati negativi, ultimo in ordine di tempo la sconfitta rimediata sul campo dell’Empoli per 4-2. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

