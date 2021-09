Stranger Things, spinoff in arrivo? Per Netflix "Il franchise è appena iniziato" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Netflix ha aperto alla possibilità di realizzare uno spinoff di Stranger Things e si parla di un progetto incentrato sul personaggio di Millie Bobby Brown. Cosa pensereste a proposito di un eventuale spinoff di Stranger Things? Nel corso della sua partecipazione a una conferenza, Ted Sarandos di Netflix ha aperto a questa possibilità e ha dichiarato che il franchise di Stranger Things è appena nato. Tutto, quindi, è possibile. Come riportato da Deadline, Ted Sarandos di Netflix ha fatto capire che, al momento, ci siamo limitati a osservare soltanto la punta dell'iceberg di Stranger Things. Il franchise è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha aperto alla possibilità di realizzare unodie si parla di un progetto incentrato sul personaggio di Millie Bobby Brown. Cosa pensereste a proposito di un eventualedi? Nel corso della sua partecipazione a una conferenza, Ted Sarandos diha aperto a questa possibilità e ha dichiarato che ildinato. Tutto, quindi, è possibile. Come riportato da Deadline, Ted Sarandos diha fatto capire che, al momento, ci siamo limitati a osservare soltanto la punta dell'iceberg di. Ilè ...

