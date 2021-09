Silvestri (presidente di Lidl Italia): "Progetto strategico di grande rilevanza per il territorio" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Torino, 29 set. (Adnkronos) - “Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare oggi la nostra nuova Direzione regionale che rappresenta un Progetto strategico di grande rilevanza non solo per noi, ma anche per il territorio piemontese” ha sottolineato Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, inaugurando il nuovo polo logistico di Carmagnola (TO). Il centro logistico di Carmagnola rappresenta per capacità di stoccaggio il più grande polo logistico di Lidl in Italia. Si estende su una superficie complessiva coperta di oltre 47.000 mq, ha un'altezza di 21 metri e ospita 40.000 posti pallet, oltre a disporre di 108 baie di carico e 52 posti tir. La nuova struttura rifornirà, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Torino, 29 set. (Adnkronos) - “Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare oggi la nostra nuova Direzione regionale che rappresenta undinon solo per noi, ma anche per ilpiemontese” ha sottolineato Massimilianodi, inaugurando il nuovo polo logistico di Carmagnola (TO). Il centro logistico di Carmagnola rappresenta per capacità di stoccaggio il piùpolo logistico diin. Si estende su una superficie complessiva coperta di oltre 47.000 mq, ha un'altezza di 21 metri e ospita 40.000 posti pallet, oltre a disporre di 108 baie di carico e 52 posti tir. La nuova struttura rifornirà, a ...

Advertising

fisco24_info : Silvestri (presidente di Lidl Italia): 'Progetto strategico di grande rilevanza per il territorio': “Siamo particol… - giornaleradiofm : Sostenibilità: Silvestri (presidente di Lidl Italia): 'Progetto strategico di grande rilevanza per il territorio':… - infoitsport : De Silvestri: 'Sconfitta amara, troppi gol presi per ingenuità. Ci dispiace per tifosi, presidente e società, bisog… - zazoomblog : De Silvestri: «Siamo delusi: ci dispiace tanto per i tifosi per la società per il Presidente» - #Silvestri: #«Siam… - CalcioNews24 : Le parole di De Silvestri -