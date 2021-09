Riapertura discoteche, Pregliasco: “A Capodanno se curva stabile” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per riaprire le discoteche dobbiamo aspettare ancora un po’, “tra dicembre e gennaio. Magari per Capodanno se tutto va bene, ovvero se la curva dei contagi da Covid-19 resta stabile”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene alla Statale di Milano. “Comprensibilissima – premette l’esperto – la difficoltà dei gestori a cui va la mia solidarietà. Ma siamo in una fase in cui dobbiamo prepararci a uno scenario invernale non piacevole, o comunque con un colpo di coda del virus, proprio perché si concentreranno tutta una serie di aspetti negativi che sono quelli dovuti a un generale abbassamento della guardia rispetto al passato, agli sbalzi termici, alla Riapertura delle attività lavorative in presenza sempre più massicce e alla scuola che si vuole ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per riaprire ledobbiamo aspettare ancora un po’, “tra dicembre e gennaio. Magari perse tutto va bene, ovvero se ladei contagi da Covid-19 resta”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente di Igiene alla Statale di Milano. “Comprensibilissima – premette l’esperto – la difficoltà dei gestori a cui va la mia solidarietà. Ma siamo in una fase in cui dobbiamo prepararci a uno scenario invernale non piacevole, o comunque con un colpo di coda del virus, proprio perché si concentreranno tutta una serie di aspetti negativi che sono quelli dovuti a un generale abbassamento della guardia rispetto al passato, agli sbalzi termici, alladelle attività lavorative in presenza sempre più massicce e alla scuola che si vuole ...

