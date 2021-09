Lentate sul Seveso, violento nubifragio all’alba, piante cadute, tetto scoperchiato, molti danni | FOTO (Di mercoledì 29 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un violento nubifragio si è abbattuto nelle prime ore di questa mattina nella zona delle Alte Groane, causando danni ingenti soprattutto a Lentate sul Seveso. La furia del vento, insieme alla abbondante pioggia, hanno fatto cadere a terra diversi alberi, anche sulle strade, in particolare si segnalano problemi in via Verdi, in viale Brianza, in tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Lentate sul Seveso, violento nubifragio all’alba, ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 29 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unsi è abbattuto nelle prime ore di questa mattina nella zona delle Alte Groane, causandoingenti soprattutto asul. La furia del vento, insieme alla abbondante pioggia, hanno fatto cadere a terra diversi alberi, anche sulle strade, in particolare si segnalano problemi in via Verdi, in viale Brianza, in tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolosul, ...

Advertising

zazoomblog : Lentate sul Seveso violento nubifragio all’alba piante cadute tetto scoperchiato molti danni - #Lentate #Seveso… - FormarredoDue : ?? ?? ARREDAMENTO PERSONALIZZATOSU MISURA by FORMARREDO DUE ?? ???? Scoprite i nostri arredamenti negli showroom Forma… - FormarredoDue : ?? ?? ARREDAMENTO ARMADIO PLANA by PIANCA ?? ???? Scoprite i nostri arredamenti negli showroom Formarredo Due ???? Via C… -