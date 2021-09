Lazio-Lokomotiv Mosca, Sarri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alle 15:30 di mercoledì 29 settembre Maurizio Sarri presenterà Lazio-Lokomotiv Mosca, match della seconda giornata di Europa League. La fase a gironi entra nel vivo e i biancocelesti non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta contro il Galatasaray in Turchia. L’allenatore biancoceleste parlerà alla stampa e i temi sono tanti: la formazione di giovedì, ma anche il derby vinto ancora fresco nella memoria. Potrete seguire la conferenza stampa su Lazio Style Channel in tv e con l’emittente ufficiale del club, Lazio Style Radio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alle 15:30 di mercoledì 29 settembre Mauriziopresenterà, match della seconda giornata di Europa League. La fase a gironi entra nel vivo e i biancocelesti non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta contro il Galatasaray in Turchia. L’allenatore biancoceleste parlerà allae i temi sono tanti: la formazione di giovedì, ma anche il derby vinto ancora fresco nella memoria. Potrete seguire lasuStyle Channel in tv e con l’emittente ufficiale del club,Style Radio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

