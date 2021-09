La Spagna anticipa i tempi | stadi aperti con capienza al 100%

(Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ arrivata una decisione importante per quanto riguarda il mondo del calcio in: per la prima volta dall’inizio della pandemia glipotranno essere ricon ildella. E’ l’annuncio che è arrivato direttamente dal ministero della Salute spagnolo, le regole entreranno in vigore da venerdì. Dal mese di marzo 2020 fino a maggio, le partite si sono giocate a porte chiuse, all’inizio di questa stagione i tifosi sono rientrati alloo fino ad arrivare al 60% della capacità. Per gli eventi al chiuso lasarà portata dal 40 all’80%. Nelle ultime settimane la situazione della pandemia inè migliorata, l’incidenza a sette giorni è di 27,5. E’ migliorata la situazione negli ospedali, aumenta anche la percentuale ...

Advertising

sportface2016 : La #Spagna anticipa l'Italia, si va verso l'apertura al 100% di stadi e palazzetti -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna anticipa

Sport Mediaset

... in occasione di Youth4Climate chela riunione dei ministri della Cop26, la conferenza ... Ancor più marcata la differenza con la(2.008 euro/ettaro). Dietro anche i tedeschi (3.178 euro ...... in occasione di Youth4Climate chela riunione dei ministri della Cop26, la conferenza ... Ancor più marcata la differenza con la(2.008 euro/ettaro). Dietro anche i tedeschi (3.178 euro ...E’ arrivata una decisione importante per quanto riguarda il mondo del calcio in Spagna: per la prima volta dall’inizio della pandemia gli stadi potranno essere riaperti con il 100% della capienza. E’ ...Stadi aperti al 100% in Spagna a partire da questo fine settimane. Il ministero della Salute spagnola e le comunità autonome hanno deciso all'unanimità di porre fine alle restrizioni per gli stadi di ...