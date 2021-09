La prima pagina dell’Equipe dedicata a Lionel Messi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lionel Messi ha conquistato Parigi. Il numero 30 del Psg, ieri nel match di Champions contro il Manchester City, è andato a segno con un gol straordinario. La prima pagina odierna dell’Equipe ha dedicato ampio spazio al successo della squadra di Pochettino, nell’apertura è stata messa in risalto l’immagine di Messi durante l’esultanza con un titolo chiaro: “Libero”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha conquistato Parigi. Il numero 30 del Psg, ieri nel match di Champions contro il Manchester City, è andato a segno con un gol straordinario. Laodiernaha dedicato ampio spazio al successo della squadra di Pochettino, nell’apertura è stata messa in risalto l’immagine didurante l’esultanza con un titolo chiaro: “Libero”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

