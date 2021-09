(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo le polemiche sui prezzi dei biglietti, Sanè tornato a riempirsi per la Champions League. Sono stati infatti poco oltre 35mila gli spettatori presenti ieri al Meazza per la sfida contro l’Atletico Madrid, che si è conclusa con il successo dei colchoneros tra le proteste per il rigore decisivo concesso agli uomini di L'articolo

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: - #Milan scippato! Inter serve di più - 'Ribalto la #Juve!' - Gasp: vai #Dea, Berg… - Gazzetta_it : Pioli, lezione al Cholo poi l’ingiustizia. Inter sprecona e timida. E gli ottavi si complicano. Il commento di Luig… - CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? #Milan, che rabbia ?? #Inter, troppi gol falliti ?? #Juve, plusvalenze nel mirino - Vito03 : RT @EnriqueJulian23: ??? Género de los nombres de los equipos de Serie A: ?? MASCULINO Milan, Napoli, Empoli, Torino, Bologna, Sassuolo, V… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Inter e Milan, il peso di San Siro: incassi a confronto: Dopo le polemiche sui prezzi dei bigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

La Gazzetta dello Sport

... ma finora ha affrontato un calendario monstre che nelle prime sei gli ha messo contro, Sassuolo,, Napoli e Juve. ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIAL'sarebbe pronta a blindareSkriniar . Si starebbe per scaldare, infatti, la trattativa per il rinnovo . Il centrale, premiato come 'man of the match' della gara di Champions League ...Dopo le polemiche sui prezzi dei biglietti, San Siro è tornato a riempirsi per la Champions League. Sono stati infatti poco oltre 35mila gli spettatori presenti ieri al Meazza per la sfida contro l’At ...I rumors di mercato, che non si fermano mai, accostano il nome di Antonio Rudiger all'Inter, ma anche al Bayern Monaco. Il ...