Ibra in nazionale? I tifosi si scatenano: 'Va tutelato, la società intervenga' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il pensiero dei milanisti è più o meno questo: 'Ma come, Ibra è infortunato e va a giocare in nazionale?'. La notizia di ieri ha creato un po' di trambusto nell'ambiente Milan, prima della sfida con l'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il pensiero dei milanisti è più o meno questo: 'Ma come,è infortunato e va a giocare in?'. La notizia di ieri ha creato un po' di trambusto nell'ambiente Milan, prima della sfida con l'...

Advertising

sportli26181512 : Ibra in nazionale? I tifosi si scatenano: 'Va tutelato, la società intervenga': Ibra in nazionale? I tifosi si scat… - Gazzetta_it : Ibra in nazionale? I tifosi si scatenano: 'Va tutelato, la società intervenga' #Ibrahimovic #Milan - Rosyr90Raguso : RT @la_rossonera: ?? Infortunio Ibrahimovic: Lo svedese potrebbe non muoversi da Milano. È probabile che lo staff medico ??? parli con quello… - la_rossonera : ?? Infortunio Ibrahimovic: Lo svedese potrebbe non muoversi da Milano. È probabile che lo staff medico ??? parli con… - Milannews24_com : #Nazionale sì o no per #Ibra? ???? -