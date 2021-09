Haaland via dal Borussia Dortmund? L’ad dei tedeschi: “Siamo preparati…” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cedere Erling Haaland per trovare un nuovo fenomeno. Ecco, l’ennesima, missione sul calciomercato del Borussia Dortmund. Il norvegese è arrivato a toccare quote mastodontiche vestendo la maglia dei gialloneri: sono 67 le reti segnate dall’ex Salisburgo in 68 partite giocate. Praticamente un gol a partita. Prestazioni che hanno calamitato, ancor di più, le attenzioni dei grandissimi club che potrebbero prelevare il cyborg dalla Bundesliga “solo” per 75 milioni di euro che diventerebbero 90 con vari bonus. Le parole delL’ad del Borussia Dortmund Ecco le parole di Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund. Il dirigente sportivo ha ammesso che Erling Haaland potrebbe andare via dai gialloneri e che la società ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cedere Erlingper trovare un nuovo fenomeno. Ecco, l’ennesima, missione sul calciomercato del. Il norvegese è arrivato a toccare quote mastodontiche vestendo la maglia dei gialloneri: sono 67 le reti segnate dall’ex Salisburgo in 68 partite giocate. Praticamente un gol a partita. Prestazioni che hanno calamitato, ancor di più, le attenzioni dei grandissimi club che potrebbero prelevare il cyborg dalla Bundesliga “solo” per 75 milioni di euro che diventerebbero 90 con vari bonus. Le parole deldelEcco le parole di Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del. Il dirigente sportivo ha ammesso che Erlingpotrebbe andare via dai gialloneri e che la società ...

