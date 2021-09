GEL | Integrae Sim alza il target price

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – L’Ufficio studi diSim ha aumentato il prezzo obiettivo su GEL, portandolo a 3,26 euro e hanno confermato il giudizio “buy” sul titolo. Nel frattempo, in Borsa, ottima performance per GEL, che si attesta a 2,22 euro con un aumento del 23,33%. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)

