Eruzione Canarie | la lava del vulcano raggiunge l' Oceano

La lava da giorni a La Palma, isola delle Canarie, ha raggiunto l'oceano a Playa Nueva. Un fenomeno temuto da giorni dagli esperti come potenzialmente pericoloso.

La colata ha raggiunto il mare martedì notte a Playa Nueva. Gli scienziati temono che il contatto con l'acqua possa provocare esplosioni, ondate di acqua bollente o, peggio, nubi tossiche. Secondo le ...La lava del vulcano inda giorni a La Palma, isola delle, ha raggiunto l'oceano a Playa Nueva. Un fenomeno temuto da giorni dagli esperti come potenzialmente pericoloso. Il vulcano Cumbre Vieja ha iniziato ...Roma, 29 set. (askanews) - La lava del vulcano in eruzione da giorni a La Palma, isola delle Canarie, ha raggiunto l'oceano a Playa Nueva.Il vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma ( Canarie) non si ferma. L'enorme colata di lava ha raggiunto l'oceano formando una piramide infucata di oltre 50 metri. Lo ...