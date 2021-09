Don Matteo, Giancarlo Magalli sarà nella fiction: ecco che cosa farà (Di mercoledì 29 settembre 2021) Terence Hill dopo vent’anni ha detto addio a “Don Matteo“. nella nuova stagione della fiction saluterà il pubblico di Rai1 alla quarta puntata lasciando spazio a don Massimo, un sacerdote interpretato da Raoul Bova senza abito talare e munito di motocicletta. “Don Massimo un cognome ce l’ha, si chiama Mezzanotte. Deve imparare a fare il parroco, a stare con la gente. E anche a fare l’investigatore, che non è proprio il primo pensiero quando arriva a Spoleto. Tanto Don Matteo era sicuro di sé, tanto lui è pieno di dubbi che affronta parlandone con il suo vescovo”, ha dichiarato l’attore al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Qui la seconda notizia: il vescovo sarà Giancarlo Magalli. Il famoso e apprezzato conduttore, amato anche dal pubblico più giovane e social, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Terence Hill dopo vent’anni ha detto addio a “Don“.nuova stagione dellasaluterà il pubblico di Rai1 alla quarta puntata lasciando spazio a don Massimo, un sacerdote interpretato da Raoul Bova senza abito talare e munito di motocicletta. “Don Massimo un cognome ce l’ha, si chiama Mezzanotte. Deve imparare a fare il parroco, a stare con la gente. E anche a fare l’investigatore, che non è proprio il primo pensiero quando arriva a Spoleto. Tanto Donera sicuro di sé, tanto lui è pieno di dubbi che affronta parlandone con il suo vescovo”, ha dichiarato l’attore al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Qui la seconda notizia: il vescovo. Il famoso e apprezzato conduttore, amato anche dal pubblico più giovane e social, ...

