De Fazio: “Non è più sostenbile il modello di innovazione che comporta consumo di suolo” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il centro storico come modello di riqualificazione urbana incentrato sul recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente piuttosto che sulle nuove costruzioni. A mettere in campo una proposta che mira a fare della parte antica della città un cantiere di innovazione urbana è Massimo De Fazio, candidato nella lista “Popolari e Moderati” in sostegno al primo cittadino uscente Enzo Napoli. “Alla base di questa proposta – spiega De Fazio – c’è in primo luogo la constatazione che il modello di innovazione e riqualificazione urbana che comporta consumo di suolo non è più sostenibile, tanto più in un territorio fragile come il nostro”. Tra le ricadute positive di un progetto di ampio respiro non c’è solo quella, più ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il centro storico comedi riqualificazione urbana incentrato sul recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente piuttosto che sulle nuove costruzioni. A mettere in campo una proposta che mira a fare della parte antica della città un cantiere diurbana è Massimo De, candidato nella lista “Popolari e Moderati” in sostegno al primo cittadino uscente Enzo Napoli. “Alla base di questa proposta – spiega De– c’è in primo luogo la constatazione che ildie riqualificazione urbana chedinon è più sostenibile, tanto più in un territorio fragile come il nostro”. Tra le ricadute positive di un progetto di ampio respiro non c’è solo quella, più ...

