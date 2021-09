Coronavirus | Youtube mette al bando i ' no vax'

(Di mercoledì 29 settembre 2021)alle disinformazioni su tutti i vaccini approvati, cancellando gli account di diversi attivisti no vax diventati popolari sui social , come Joseph Mercola e Robert F. Kennedy Jr , ...

Advertising

Miti_Vigliero : YouTube blocca tutti i contenuti no vax @sole24ore - laura99164560 : TUTTO QUELLO CHE STANNO NASCONDENDO SUL CORONAVIRUS ? La denuncia del Dr... - ultimenews24 : Mosca ha minacciato di bloccare YouTube dopo che la piattaforma di video-sharing ha rimosso due canali in lingua te… - LucaBernard60 : frecce tricolori strage a Ramstein - TommyBrain : Coronavirus, Cunial straccia i dpcm alla Camera: «Avete sacrificato l’Italia, svendendo...' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Youtube

Gazzetta del Sud

L'accusa: aver violato le regole sulla diffusione di informazioni sul. Roskomnadsor, ... Maal momento non indietreggia. E in una nota accusa 'Russia Today' in lingua tedesca di ...Si tratta di un ampliamento della politica di, che aveva già bandito la disinformazione sui vaccini anti Covid.Duro colpo per il mondo no vax annunciato dalla piattaforma controllata da Google contro la disinformazione sui vaccini ...Youtube mette al bando le disinformazioni su tutti i vaccini approvati, cancellando gli account di diversi attivisti no vax diventati popolari sui social , ...