Claudia Koll | nel nuovo programma di Diaco | «Il diavolo mi è salito sul corpo» VIDEO

Advertising

soloversacexme : RT @ivanburatti: La tensione che si taglia con il coltello nell’intervista a Claudia Koll di Pierluigi Diaco, che ha l’incredibile capacità… - SPYit_official : Claudia Koll: “Ho visto il Diavolo, mi ha aggredita fisicamente. Mi è salito sul corpo, mi ha stritolata e…”… - zazoomblog : Claudia Koll fa un racconto scioccante: “Satana mi ha aggredita fisicamente mi è salito sul corpo” - #Claudia… - StraNotizie : Claudia Koll fa un racconto scioccante: “Satana mi ha aggredita fisicamente, mi è salito sul corpo”… - breakingnewsit : Alle 5:47 nelle tendenze Rebic, Raffaele, Buongiorno Olivia, CLAUDIA KOLL e Figlio. -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Koll

La vita dipuò essere divisa facilmente in due parti. Prima e dopo la svolta religiosa. Se tra gli anni 80 e 90 l'attrice ha recitato in numerose commedie (anche erotiche) ed ha posato per alcuni ...è stata aggredita fisicamente dal demonio , da cui è riuscita a sfuggire grazie ai suoi ricordi del film L'esorcista. L'attrice lo ha rivelato nella puntata di Ti Sento , il programma di ...Nel nuovo programma di Pierliugi Diaco, Ti Sento su Rai 2, Claudia Koll ha rivelato i dettagli di un suo incontro con il diavolo... VIDEO ...Claudia Koll sarà ospite di Pierluigi Diaco nel programma di Rai2 “TI SENTO”, che andrà in onda martedì 28 settembre in seconda serata. Continua ...