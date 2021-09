Champions League 2021/2022, risultati e classifiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutto pronto per la Champions League 2021/2022. Si apre la fase a gironi e le quattro squadre italiane (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate. GRUPPO A Classifica Psg 4 Club Brugge 4 Manchester City 3 Lipsia 0 risultati PRIMA GIORNATA – Mercoledì 15 settembreOre 21:00, Club Brugge-Psg 1-1 (15? Herrera, 27? Vanaken) Ore 21:00, Manchester City-Lipsia 6-3 (16? Ake, 28? Mukiele (aut), 42? Nkunku, 47? Mahrez (rig), 51? Nkunku, 56? Grealish, 73? Nkunku, 75? Cancelo, 85? Gabriel Jesus) SECONDA GIORNATA – Martedì 28 settembreOre ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutto pronto per la. Si apre la fase a gironi e le quattro squadre italiane (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Eccoaggiornate. GRUPPO A Classifica Psg 4 Club Brugge 4 Manchester City 3 Lipsia 0PRIMA GIORNATA – Mercoledì 15 settembreOre 21:00, Club Brugge-Psg 1-1 (15? Herrera, 27? Vanaken) Ore 21:00, Manchester City-Lipsia 6-3 (16? Ake, 28? Mukiele (aut), 42? Nkunku, 47? Mahrez (rig), 51? Nkunku, 56? Grealish, 73? Nkunku, 75? Cancelo, 85? Gabriel Jesus) SECONDA GIORNATA – Martedì 28 settembreOre ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, Juventus - Chelsea 1 - 0 22.56 Champions League, Juventus - Chelsea 1 - 0 Seconda vittoria della Juventus che dà continuità al successo di Malmoe e va in testa al girone H di Champions. Allo 'Stadium' Chelsea domato 1 - 0 al ...

Chiesa trascina la Juve, Chelsea ko Un gol di Federico Chiesa a inizio ripresa regala la vittoria alla Juventus contro il Chelsea nella partita valida per la seconda giornata del girone H di Champions League. Con questo successo i bianconeri salgono a quota 6 punti, in testa al proprio gruppo a punteggio pieno, mentre gli inglesi restano a 3 punti insieme allo Zenit. - IL TABELLINO -

Champions League, i risultati in diretta LIVE della seconda giornata Sky Sport Juventus-Chelsea 1-0: Chiesa firma il successo bianconero Quinto gol nelle ultime cinque presenze in UEFA Champions League per il nazionale azzurro campione d’Europa. La formazione di Allegri si copre bene in difesa, ma non rinuncia mai ad attaccare ...

Champions, Juve-Chelsea 1-0: Chiesa stende i campioni d’Europa La Juventus batte il Chelsea per 1-0 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo H di Champions League e con 6 punti guida il girone. I bianconeri conquistano il successo contro i campioni ...

