CartaBianca, Mauro Corona tira fuori un'armonica e canta per Bianca Berlinguer: la canzone? Un successo 'riadattato' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mauro Corona è tornato a "CartaBianca", e con lui sono tornati anche i siparietti con Bianca Berlinguer. Così nell'ultima puntata, che è la seconda da quando lo scrittore è tornato su Rai3 in pianta stabile, i due si sono punzecchiati come non succedeva da tempo. "Beato lei che se ne sta nella calma della sua casa col fuocherello acceso, invece che in questo studio con più problemi", l'ha accolto la padrona di casa. "Se vuole facciamo cambio", la risposta di Corona. L'imbarazzo è arrivato poco dopo, quando lo scrittore ha sfoderato un'armonica per intonare "Marina", il successo di Rocco Granata. "Le riconosce queste note?". Ma il gelo è calato sulla conduttrice: "No, oddio mi sono anche un po' distratta. Che cos'è? Rifaccia un po'…".

