Aumento bollette, a ottobre arriva la stangata su luce e gas (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel quarto trimestre del 2021 la bolletta degli italiani per quanto riguarda l’elettricità aumenterà del 29,8% mentre quella del gas registrerà un rincaro del 14,4%. Lo ha annunciato l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, comunicando gli aumenti che scatteranno a partire dal 1° ottobre. Lo stesso ente ha anche spiegato a fronte dei L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel quarto trimestre del 2021 la bolletta degli italiani per quanto riguarda l’elettricità aumenterà del 29,8% mentre quella del gas registrerà un rincaro del 14,4%. Lo ha annunciato l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, comunicando gli aumenti che scatteranno a partire dal 1°. Lo stesso ente ha anche spiegato a fronte dei L'articolo proviene da Inews.it.

