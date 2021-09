Anticipazioni “Chi l’ha visto?” 29 settembre: continuano le indagini per Laura Ziliani (Di mercoledì 29 settembre 2021) Federica Sciarelli è pronta a tornare con una nuova puntata di Chi l’ha visto? questa sera, mercoledì 29 settembre, in onda su Rai Tre alle 21.10. La conduttrice si occuperà anche questa volta dei misteriosi casi di scomparsa degli ultimi mesi. Primo tra tutti verrà trattato il caso di Laura Ziliani, la vigilessa trovata morta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 29 settembre 2021) Federica Sciarelli è pronta a tornare con una nuova puntata di Chi? questa sera, mercoledì 29, in onda su Rai Tre alle 21.10. La conduttrice si occuperà anche questa volta dei misteriosi casi di scomparsa degli ultimi mesi. Primo tra tutti verrà trattato il caso di, la vigilessa trovata morta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

