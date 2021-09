Uomini e Donne: dama picchia un cavaliere (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica 26 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ma secondo le anticipazioni le cose in studio sono velocemente degenerate dopo una lite e, addirittura, una dama ha tirato uno schiaffo ad un cavaliere. Come avrà reagito Maria De Filippi? Le nuove puntate di Uomini e Donne continuano ad essere registrate ma grazie alle indiscrezioni rivelate da coloro che prendono parte al programma come pubblico siamo già in grado di rivelare qualche anticipazione. Mentre il tronista Joele sembrerebbe essere stato cacciato dalla conduttrice in persona e Andrea Nicole ha baciato per la prima volta il suo corteggiatore, però, domenica è successo qualcosa di atipico persino per il particolare dating show. Sembra infatti che una dama, presa dalla rabbia, abbia ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica 26 settembre è stata registrata una nuova puntata dima secondo le anticipazioni le cose in studio sono velocemente degenerate dopo una lite e, addirittura, unaha tirato uno schiaffo ad un. Come avrà reagito Maria De Filippi? Le nuove puntate dicontinuano ad essere registrate ma grazie alle indiscrezioni rivelate da coloro che prendono parte al programma come pubblico siamo già in grado di rivelare qualche anticipazione. Mentre il tronista Joele sembrerebbe essere stato cacciato dalla conduttrice in persona e Andrea Nicole ha baciato per la prima volta il suo corteggiatore, però, domenica è successo qualcosa di atipico persino per il particolare dating show. Sembra infatti che una, presa dalla rabbia, abbia ...

Advertising

il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - Mov5Stelle : Da settimane chiediamo, insieme al presidente @GiuseppeConteIT, di fare in modo che, oltre gli impianti sportivi, a… - PasqualeCero : RT @A_C_A_B1312: Continuo a segnalare uomini che insultano pesantemente le donne ma niente oh, @Twitter blocca solo quelli che ce l'hanno c… - GFrideric : @latonella Il primo significato di pretendere nel dizionario Treccani è 'Sostenere, asserire qualche cosa con ferme… -