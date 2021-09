Tragedia lungo l’Appia: 82enne cade dal balcone e perde la vita (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Tragedia questa mattina all’alba a Santa Maria Capua Vetere. Un 82enne, Vittorio Vinciguerra, è precipitato dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di uno stabile situato lungo l’Appia. Un volo che non gli ha lasciato scampo, l’impatto è stato tremendo, le lesioni gravissime. Immediati i soccorsi da parte degli operatori sanitari ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per capire la dinamica dei fatti. Non si esclude il gesto estremo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) –questa mattina all’alba a Santa Maria Capua Vetere. Un, Vittorio Vinciguerra, è precipitato daldella sua abitazione, al terzo piano di uno stabile situato. Un volo che non gli ha lasciato scampo, l’impatto è stato tremendo, le lesioni gravissime. Immediati i soccorsi da parte degli operatori sanitari ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per capire la dinamica dei fatti. Non si esclude il gesto estremo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Tragedia lungo l'#Appia: 82enne cade dal #Balcone e perde la vita ** - Marilena1Scalia : @lucyl21_ Permettimi, sto godendo come un ??.. chissà che a lungo andare sta serata da mini tragedia non diventi il… - IlFriuli : Tragedia nella notte ad Attimis, morto un motociclista. Incidente intorno a mezzanotte, lungo la regionale 356, all… - infoitinterno : Tragedia lungo il sentiero, giovane escursionista muore dopo un volo di 200 metri - labettala : @giuliaselvaggi2 @sayaddhina A me sembra che comunque siano messi molto male in entrambi i casi.. Restare sotto pro… -