Terremoto L'Aquila, Draghi: "Governo deve accelerare sulla ricostruzione" (Di martedì 28 settembre 2021) commenta 'La scossa di Terremoto che ha colpito L'Aquila appartiene alla memoria collettiva del mondo'. Lo ha detto il premier Mario Draghi alla cerimonia di inaugurazione del Parco della Memoria ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) commenta 'La scossa diche ha colpito L'appartiene alla memoria collettiva del mondo'. Lo ha detto il premier Marioalla cerimonia di inaugurazione del Parco della Memoria ...

