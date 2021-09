Superlega, l’Uefa vuole ricusare giudice di Madrid (Di martedì 28 settembre 2021) Nella serata di ieri, la notizia della cancellazione da parte della UEFA dei provvedimenti contro Barcellona, Juventus e Real Madrid ha ridato ossigeno al fuoco della vicenda Superlega. A distanza di poche ore, arriva la risposta della federazione europea. La UEFA ribadisce la sua opinione di aver sempre agito in conformità non solo dei suoi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 settembre 2021) Nella serata di ieri, la notizia della cancellazione da parte della UEFA dei provvedimenti contro Barcellona, Juventus e Realha ridato ossigeno al fuoco della vicenda. A distanza di poche ore, arriva la risposta della federazione europea. La UEFA ribadisce la sua opinione di aver sempre agito in conformità non solo dei suoi L'articolo

Advertising

tancredipalmeri : ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9… - FBiasin : L'#Uefa annulla i procedimenti disciplinari nei confronti dei 3 club fondatori della #Superlega (#Real, #Barça e… - DiMarzio : #Uefa, ufficiale l'annullamento dei procedimenti verso #Juventus, #Barcellona e #RealMadrid per la vicenda… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - L’Uefa chiede la ricusazione del giudice di Madrid, ecco il comunicato - FabioCasalucci : RT @CalcioFinanza: Superlega, l'UEFA non si arrende: chiesta la ricusazione del giudice di Madrid -