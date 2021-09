Salone Libro: accolto ricorso contro proscioglimento Fassino (Di martedì 28 settembre 2021) La Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso della procura contro il proscioglimento dell'ex sindaco Piero Fassino e di altri 5 imputati da una parte delle accuse relative all'inchiesta sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) La Corte d'Appello di Torino haildella procuraildell'ex sindaco Pieroe di altri 5 imputati da una parte delle accuse relative all'inchiesta sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Salone Libro Salone Libro: accolto ricorso contro proscioglimento Fassino ...il ricorso della procura contro il proscioglimento dell'ex sindaco Piero Fassino e di altri 5 imputati da una parte delle accuse relative all'inchiesta sulla vecchia gestione del Salone del Libro. ...

Salone, Fassino rinviato a giudizio con Parigi, Picchioni e Moisio per turbativa d'asta: ribaltata la decisione del gup Per il gup andavano prosciolti, ma oggi la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione emessa un anno fa al termine dell'udienza preliminare sul Salone del libro: al processo che comincerà il 27 gennaio, dovranno rispondere anche dell'accusa di turbativa d'asta del 2015, l'ex sindaco Piero Fassino, l'ex assessore alla cultura Antonella Parigi, ...

Salone Libro: accolto ricorso contro proscioglimento Fassino La Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso della procura contro il proscioglimento dell'ex sindaco Piero Fassino e di altri 5 imputati da una parte delle accuse relative all'inchiesta sulla ve ...

