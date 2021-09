Ruba in supermercato e aggredisce personale: 31enne in manette (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Convinto di non essere notato, mentre si trovava tra le corsie del market, un uomo, successivamente identificato come un bengalese di 31 anni, ha iniziato a nascondere alcuni prodotti alimentari nei suoi indumenti per poi avviarsi a passo spedito verso l’uscita. Ma i suoi ‘movimenti’ non sono sfuggiti ad un dipendente dell’esercizio commerciale il quale, segnalato quanto stava accadendo al 112, ha raggiunto lo straniero poco prima che potesse uscire dall’attività. Così il bengalese, una volta scoperto e fermato dal personale del supermercato, al fine di scappare ha iniziato ad aggredirlo con spinte, pugni e gomitate. Ed è stata proprio questa la scena che si sono trovati davanti i poliziotti del commissariato Porta Maggiore, subito intervenuti sul posto bloccando il fuggitivo. L’uomo è stato quindi portato negli uffici del commissariato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Convinto di non essere notato, mentre si trovava tra le corsie del market, un uomo, successivamente identificato come un bengalese di 31 anni, ha iniziato a nascondere alcuni prodotti alimentari nei suoi indumenti per poi avviarsi a passo spedito verso l’uscita. Ma i suoi ‘movimenti’ non sono sfuggiti ad un dipendente dell’esercizio commerciale il quale, segnalato quanto stava accadendo al 112, ha raggiunto lo straniero poco prima che potesse uscire dall’attività. Così il bengalese, una volta scoperto e fermato daldel, al fine di scappare ha iniziato ad aggredirlo con spinte, pugni e gomitate. Ed è stata proprio questa la scena che si sono trovati davanti i poliziotti del commissariato Porta Maggiore, subito intervenuti sul posto bloccando il fuggitivo. L’uomo è stato quindi portato negli uffici del commissariato ...

