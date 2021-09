Roma: Renzi, 'd'accordo con Giorgetti, Calenda candidato migliore' (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Ci sono 4 milioni Romani che vanno a votare domenica e lunedì e Giorgetti che è della Lega, dice che il migliore è Calenda: ha ragione. E' il migliore e io voterei Calenda a Roma". Così Matteo Renzi a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. Il Pd dice che con l'endorsment di Giorgetti, Calenda si sposta a destra... "Io credo che il Pd debba stare un po' attento su questo. Se al ballottaggio va Michetti contro Gualtieri, dovranno andare da Calenda a chiedergli il voto... io dico che si deve scegliere sulla base delle persone migliori. In questo momento a Roma c'è il festival dei cinghiali, è ora di voltare pagina". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021), 28 set. (Adnkronos) - "Ci sono 4 milionini che vanno a votare domenica e lunedì eche è della Lega, dice che il: ha ragione. E' ile io voterei". Così Matteoa 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. Il Pd dice che con l'endorsment disi sposta a destra... "Io credo che il Pd debba stare un po' attento su questo. Se al ballottaggio va Michetti contro Gualtieri, dovranno andare daa chiedergli il voto... io dico che si deve scegliere sulla base delle persone migliori. In questo momento ac'è il festival dei cinghiali, è ora di voltare pagina".

