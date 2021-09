Recensione Ray-Ban Stories | poco smart per non tradire lo stile

(Di martedì 28 settembre 2021) I Ray-Bansono stati definiti come i primi occhialidi Facebook, ma indossandoli giorno dopo giorno ci si rende conto che sono soprattutto Ray-Ban e secondariamente un po’ intelligenti. C’è una frase di Jacques Lacan, che a sua volta cita Georges-Louis Leclerc de Buffon, che appare calzante: “Loè l’uomo a cui ci si rivolge“. E questi occhiali sono così. Il loro loro senso è strettamente legato alla sensibilità e al gusto di chi li guarda o indossa. Il nerd, il geek o l’appassionato di tecnologia probabilmente li snobberanno perché non sono abbastanza, non hanno nulla dei Google Glass e neanche degli HoloLens o Snap Spectacles. Nessuna realtà aumentata o 3D. Persino gli ultimi XiaomiGlasses – per ora solo presentati – promettono di più. I Ray-Ban ...

Gli occhiali Ray-Ban Stories consentono di fare scatti fotografici e video a una qualità compatibile con le esigenze social. L'ascolto musicale non è male così come la possibilità di rispondere al tel ...Gli smartglass restano in larga parte una chimera: ci ha provato Google, Facebook ha presentato Project Aria e di recente abbiamo assistito ad alcuni annunci interessanti, come quello di Xiaomi.