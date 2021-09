R. Kelly condannato per crimini sessuali (Di martedì 28 settembre 2021) La stella di R. Kelly, definito da molti come «Il Re del Pop-Soul», ha iniziato a oscurarsi quattro anni fa, quando un giornalista di Chicago, Jim DeRogatis, aveva raccolto la denuncia dei genitori di una ragazza che ha accusato il cantante di aver abusato di lei. Da lì è nata un’inchiesta che ha rappresentato un tassello fondamentale del movimento #MeToo e che trova una conclusione il 27 settembre 2021 con la sentenza che condanna Kelly per una serie di reati legati al traffico sessuale. Kelly è, infatti, accusato di aver abusato di diverse ragazze minorenni e, in almeno due casi, di ragazzi. https://twitter.com/nytimes/status/1442570163539222530 Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) La stella di R. Kelly, definito da molti come «Il Re del Pop-Soul», ha iniziato a oscurarsi quattro anni fa, quando un giornalista di Chicago, Jim DeRogatis, aveva raccolto la denuncia dei genitori di una ragazza che ha accusato il cantante di aver abusato di lei. Da lì è nata un’inchiesta che ha rappresentato un tassello fondamentale del movimento #MeToo e che trova una conclusione il 27 settembre 2021 con la sentenza che condanna Kelly per una serie di reati legati al traffico sessuale. Kelly è, infatti, accusato di aver abusato di diverse ragazze minorenni e, in almeno due casi, di ragazzi. https://twitter.com/nytimes/status/1442570163539222530

