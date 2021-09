Pieve Emanuele | due operai morti nel deposito di azoto dell' ospedale Humanitas

Advertising

Agenzia_Ansa : Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese.… - rtl1025 : ?? Due #operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale #Humanitas a Pieve Emanuele nel Milan… - zazoomblog : Pieve Emanuele due operai morti nel deposito di azoto dellospedale Humanitas - #Pieve #Emanuele #operai #morti - bfogli1 : RT @Agenzia_Ansa: Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese. I due… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Due #operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale #Humanitas a Pieve Emanuele nel Milanese. È quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Pieve Emanuele

Due operai, di 42 e 46 anni, sono morti congelati in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a, nel Milanese. I due lavoratori di una ditta esterna, il gruppo Sol, si stavano occupando del rifornimento di azoto nel deposito dove, secondo una prima ricostruzione, si è verificata ...Ansa . Tragedia sul lavoro questa mattina poco dopo le 11 a Milano: due operai sono stati trovati morti in un deposito di azoto all'ospedale Humanitas Mirasole a, in via Rita Levi Montalcini . Secondo l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) le due vittime sarebbero rimaste intossicate dal gas. Sul posto sono intervenuti con l'elisoccorso, ...Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell’ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Lo hanno riferito i vigili del fuoco. Secondo le prime ipotesi, i due sono ...Due operai sono morti oggi congelati dall’azoto liquido. È questo l’ultimo e drammatico incidente sul lavoro avvenuto in Italia, in un settembre definito nero per le morti bianche. Non solo il mese di ...