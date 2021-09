Pierre Clémenti | l' artista anarchico che sapeva guardare oltre la maschera

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 settembre 2021) «La Roma degli artisti è un villaggio in cui gli intrighi esauriscono le energie». Amato, coccolato, richiesto dai più grandi registi e nei più importanti salotti,non era tenero con i suoi estimatori. «Hanno finito per formare una specie di casta, con i suoi privilegi – il denaro, la protezione dei potenti – e i suoi riti: l’eterna sosta alla terrazza di Rosati, in piazza del Popolo, il giro notturno a Trastevere, a vedere il popolo più da vicino… Lavorano soprattutto per sé stessi… Hanno rinunciato a battersi, poiché la complessità dei problemi italiani è al di sopra delle loro forze. Preferiscono lasciarsi vivere». Lui no. Poteva entrare e uscire da quei salotti, da quei ristoranti, da quelle terrazze, senza che la lucidità disi appannasse per un solo istante. Quella lucidità che ...