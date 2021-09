Pappa reale: benefici, proprietà e quando prenderla (Di martedì 28 settembre 2021) Cos’è La Pappa reale è una sostanza naturale prodotta dalle api mellifere come nutrimento per l’alveare. Noi utilizziamo la Pappa reale già dall’antichità per le sue proprietà benefiche e ricostituenti date da numerosi composti in essa presente. Nella Pappa reale, infatti, oltre ad acqua e carboidrati, proteine e grassi sono presenti diverse sostanze attive sul nostro organismo. In particolare, la Pappa reale contiene glicoproteine e acidi grassi benefici per la salute ed è ricca di vitamine del gruppo B e minerali che sostengono le funzioni dell’organismo. Oggi la Pappa reale è venduta come integratore per trattare svariati disturbi. proprietà e ... Leggi su dilei (Di martedì 28 settembre 2021) Cos’è Laè una sostanza naturale prodotta dalle api mellifere come nutrimento per l’alveare. Noi utilizziamo lagià dall’antichità per le suebenefiche e ricostituenti date da numerosi composti in essa presente. Nella, infatti, oltre ad acqua e carboidrati, proteine e grassi sono presenti diverse sostanze attive sul nostro organismo. In particolare, lacontiene glicoproteine e acidi grassiper la salute ed è ricca di vitamine del gruppo B e minerali che sostengono le funzioni dell’organismo. Oggi laè venduta come integratore per trattare svariati disturbi.e ...

