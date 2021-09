Non è L’Arena, Giletti si sposta nel mercoledì sera di La7: «Non scappo da Fazio. La mia tv è eretica, in Rai non potrebbero mai…» (Di martedì 28 settembre 2021) Massimo Giletti Massimo Giletti avrebbe dovuto presentare la nuova edizione di Non è L’Arena, in onda da domani – 29 settembre – su La7. Ma alla fine ha finito per parlare quasi unicamente di se stesso. Della propria scelta di traslocare dalla domenica al mercoledì. Del proprio essere sotto scorta. Della decisione di rimanere a La7. Della propria abilità di (auto-proclamato) giornalista “eretico”. Così, i contenuti della trasmissione sono praticamente passati in secondo piano. “Se proprio mi si vuole etichettare, allora si dica che io sono un eretico, nel senso letterale del termine ovvero alla ricerca della verità, che poi si può raggiungere oppure no. E nel farlo mi piace dare la parola a tutti, non negarla a nessuno e a nessuna opinione, ospitandola e magari contrastandola. E poi: è populismo inoltrarsi nel ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 settembre 2021) MassimoMassimoavrebbe dovuto presentare la nuova edizione di Non è, in onda da domani – 29 settembre – su La7. Ma alla fine ha finito per parlare quasi unicamente di se stesso. Della propria scelta di traslocare dalla domenica al. Del proprio essere sotto scorta. Della decisione di rimanere a La7. Della propria abilità di (auto-proclamato) giornalista “eretico”. Così, i contenuti della trasmissione sono praticamente passati in secondo piano. “Se proprio mi si vuole etichettare, allora si dica che io sono un eretico, nel senso letterale del termine ovvero alla ricerca della verità, che poi si può raggiungere oppure no. E nel farlo mi piace dare la parola a tutti, non negarla a nessuno e a nessuna opinione, ospitandola e magari contrastandola. E poi: è populismo inoltrarsi nel ...

