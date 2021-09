Milan - Atletico Madrid 1 - 2: Leao non basta, furia Pioli (Di martedì 28 settembre 2021) MilanO - La beffa è di quelle atroci, che fanno male e lasciano il segno. Nonostante una prova di forza, coraggio e anche qualità, il Milan cade nei minuti finali sotto i colpi di Griezmann e Suarez. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 settembre 2021)O - La beffa è di quelle atroci, che fanno male e lasciano il segno. Nonostante una prova di forza, coraggio e anche qualità, ilcade nei minuti finali sotto i colpi di Griezmann e Suarez. ...

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - UEFAcom_it : ??? L'Atletico batte 2-1 il Milan a San Siro! Il migliore in campo? - Daniele70223557 : @JROXY85 @mirkonicolino Veramente dopo l espulsione del centrocampista rossonero il Milan si è solo difeso e deve '… - AleCat_91 : MILAN - ATLETICO MADRID 1-2: OTTIMO MILAN, PESSIMO ARBITRAGGIO, MALE I C... -